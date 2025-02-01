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росія випустила по Україні понад 160 дронів та ракет: знищено 56 дронів і частину крилатих ракет

росія випустила по Україні понад 160 дронів та ракет: знищено 56 дронів і частину крилатих ракет

Київ • УНН

 • 31458 перегляди

росія здійснила комбінований удар по Україні, випустивши 165 повітряних цілей різних типів. Збито 56 дронів, 61 БпЛА не досяг цілей, також знищено частину крилатих ракет.

росія здійснила комбінований удар по Україні, випустивши 165 повітряних цілей різних типів, збито 56 дронів та частину ракет, 61 безпілотник, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 1 лютого російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів.

Загалом радіотехнічними військами ПС ЗС України, як вказано, виявлено та здійснено супровід 165-х повітряних цілей противника: 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків - ТОТ АР Крим, Воронезька обл., рф); 7 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької обл.); 8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3; 4 крилаті ракети "Калібр" (із носіїв з акваторії Чорного моря); 8 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс; 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Воронезька обл., рф); 2 керовані авіаційні ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря); 123 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків - Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, рф, Чауда ТОТ АР Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

За попередніми даними збито 56 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей (локаційно втрачені). Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони - не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо

- повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

Внаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА, як вказано, уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. "Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл "балістикою" історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва. Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях", - сказано у повідомленні.

росія завдала удару по Полтаві: є влучання в житловий будинок01.02.25, 09:01 • 65330 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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