россия нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области

россия атаковала очередной терминал "Новой почты" — в Одесской области, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.

Враг нанес удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области. Возник пожар, который к настоящему времени уже ликвидирован — написал Кипер.

В ГСЧС позже показали последствия.

По словам Кипера, "информация о пострадавших по состоянию на это время не поступала".

"На месте удара работают все соответствующие службы", — отметил глава ОВА.

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Дополнение

россия целенаправленно бьет по складам и логистике, в том числе продовольственной, из-за чего значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами — до 90%. Однако украинцы без продуктов питания не останутся, заверяют в МинАПК.