россия нанесла удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области
Киев • УНН
В результате российского удара по терминалу «Новой почты» в Одесской области произошёл пожар. Его ликвидировали, данных о пострадавших нет.
россия атаковала очередной терминал "Новой почты" — в Одесской области, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Враг нанес удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области. Возник пожар, который к настоящему времени уже ликвидирован
В ГСЧС позже показали последствия.
По словам Кипера, "информация о пострадавших по состоянию на это время не поступала".
"На месте удара работают все соответствующие службы", — отметил глава ОВА.
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россия целенаправленно бьет по складам и логистике, в том числе продовольственной, из-за чего значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, местами — до 90%. Однако украинцы без продуктов питания не останутся, заверяют в МинАПК.