росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по терміналу «Нової пошти» на Одещині сталася пожежа. Її ліквідували, даних про постраждалих немає.
росія атакувала черговий термінал "Нової пошти" - в Одеській області, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.
Ворог завдав удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована
У ДСНС згодом показали наслідки.
Зі слів Кіпера, "інформація про постраждалих на цей час не надходила".
"На місці удару працюють всі відповідні служби", - зазначив голова ОВА.
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