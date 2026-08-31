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росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині

Київ • УНН

 • 1366 перегляди

Внаслідок російського удару по терміналу «Нової пошти» на Одещині сталася пожежа. Її ліквідували, даних про постраждалих немає.

росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині

росія атакувала черговий термінал "Нової пошти" - в Одеській області, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах, пише УНН.

Ворог завдав удару по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована

- написав Кіпер.

У ДСНС згодом показали наслідки.

Зі слів Кіпера, "інформація про постраждалих на цей час не надходила".

"На місці удару працюють всі відповідні служби", - зазначив голова ОВА.

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Доповнення

росія цілеспрямовано б'є по складах і логістиці, у тому числі продовольчій, через що значна частина сучасних потужностей для зберігання вже знищена, подекуди до 90%. Однак українці без продуктів харчування не залишаться, запевняють у Мінагрополітики.

Юлія Шрамко

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