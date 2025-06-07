россия убрала из Черного моря свои ракетоносители - ВМС ВСУ

В субботу, 07 июня, россия убрала свои корабли из украинских морей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ).

Детали

По состоянию на 06:00 утра 07.06.2025 в акватории Черного и Азовского морей вражеских кораблей не зафиксировано.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в сообщении.

В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что за сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 8 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 4 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

По состоянию на утро пятницы, 6 июня, в акватории Черного моря был зафиксирован вражеский ракетоносец.

ЕС создаст центр морской безопасности в Черном море для помощи Украине