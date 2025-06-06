росія тримає у Чорному морі один ракетоносій - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі перебуває 3 ворожі кораблі.
Росія тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на ранок п'ятниці, 6 червня, в акваторії Чорного моря зафіксовано ворожий ракетоносій.
Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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