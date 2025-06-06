Россия держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро пятницы, 6 июня, в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили: в Черное море – 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации.

Напомним

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