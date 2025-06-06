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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
5 июня, 16:58 • 38447 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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россия держит в Черном море один ракетоноситель - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет «Калибр» с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море находится 3 вражеских корабля.

россия держит в Черном море один ракетоноситель - ВМС ВСУ

Россия держит в Черном море один корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ), передает УНН.  

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро пятницы, 6 июня, в акватории Черного моря зафиксирован вражеский ракетоноситель.

В Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили: в Черное море – 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации.

Напомним

дмитрий песков заявил, что путин угрожал ответом на атаки по аэродромам во время разговора с Трампом. Форму и время ответа определят военные рф.

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом05.06.25, 10:39 • 89390 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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