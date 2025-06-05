У кремлі підтвердили погрозу відповіді росії за удар по її аеродромах: пєсков відповів, коли вона буде
Київ • УНН
дмитро пєсков заявив, що путін погрожував відповіддю на атаки по аеродромах під час розмови з Трампом. Форму та час відповіді визначать військові рф.
Прессекретар президента рф дмитро пєсков підтвердив, що володимир путін справді заявив про відповідь на атаки по російських аеродромах під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. За словами пєскова, форма та час цієї відповіді залишаються на розсуд військового командування рф, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
На запитання чи дійсно президент путін сказав про відповідь на атаку по аеродромах, пєсков відповів "так, дійсно". На запитання яким вона буде і коли, прессекретар президента рф відповів, що це буде на розгляд російських військових.
Такою і тоді, коли вважають доцільним наші військові
Додамо
російський диктатор володимир путін у розмові із президентом США рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на російські аеродроми.