Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков подтвердил, что владимир путин действительно заявил об ответе на атаки по российским аэродромам во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам пескова, форма и время этого ответа остаются на усмотрение военного командования рф, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

На вопрос действительно ли президент путин сказал об ответе на атаку по аэродромах, песков ответил "да, действительно". На вопрос каким он будет и когда, пресс-секретарь президента рф ответил, что это будет на рассмотрение российских военных.

Такой и тогда, когда считают целесообразным наши военные - заявил он.

Добавим

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США решительно заявил, что ему придется отреагировать на недавнее нападение на российские аэродромы.