росія прибрала з Чорного моря свої ракетоносії - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
Вранці 7 червня 2025 року у Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля. В Середземному морі перебуває 3 кораблі рф, один з яких є носієм ракет.
У суботу, 07 червня, росія прибрала свої кораблі з українських морів. Про це інформує УНН із посиланням на Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ).
Деталі
Станом на 06:00 ранку 07.06.2025 в акваторії Чорного та Азовського морів ворожих кораблів не зафіксовано.
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що за добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 8 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 4 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо
Станом на ранок п'ятниці, 6 червня, в акваторії Чорного моря було зафіксовано ворожий ракетоносій.
ЄС хоче створити центр морської безпеки в Чорноморському регіоні28.05.25, 13:23 • 2660 переглядiв