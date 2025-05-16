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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
15 мая, 19:31 • 12123 просмотра

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россия не заинтересована в компромиссах: анализ ISW

Киев • УНН

 • 350 просмотра

В Институте изучения войны проанализировали ход событий вокруг мирных переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и хочет продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины.

россия не заинтересована в компромиссах: анализ ISW

россия не заинтересована в добросовестных переговорах и компромиссах и прогне продолжать войну для достижения своей цели – капитуляции Украины. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что российская делегация в Стамбуле не включает должностных лиц из ближайшего окружения правителя россии владимира путина и по большей части является той же делегацией, которую россия направила на российско-украинские переговоры 2022 года в Стамбуле.

путин объявил вечером 14 мая, что его помощник владимир мединский возглавит российскую делегацию в Стамбуле.

Как пишут аналитики  ISW, мединский прямо охарактеризовал российско-украинские переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как продолжение стамбульских переговоров в начале 2022 года, во время которых россия выдвинула требования, равносильные полной капитуляции Украины.

Эксперты добавляют, что россия требовала этих условий в первый и второй месяцы своего полномасштабного вторжения, когда российские войска продвигались на Киев и добивались значительных успехов на северо-востоке, востоке и юге Украины.

Сейчас россия пытается повторить эти же требования после трех лет войны, несмотря на то, что украинские войска с тех пор успешно заставили россию выйти из севера Украины, освободили значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях и замедлили темпы продвижения россии на театре военных действий. Мединский намеренно пытается представить переговоры мая 2025 года как продолжение стамбульских переговоров апреля 2022 года, чтобы продемонстрировать требования России по капитуляции Украины как легитимные, несмотря на то, что Украина сейчас находится в гораздо более сильной позиции на поле боя, чем в апреле 2022 года, а российские военные гораздо слабее, чем в первые месяцы полномасштабного вторжения

- отчитывается Институт изучения войны.

Аналитики ISW отметили, что попытка Мединского представить переговоры в Стамбуле в мае 2025 года как мирные переговоры противоречит заявленным усилиям Украины, США и Европы по установлению долгосрочного прекращения огня в Украине, которое бы предшествовало мирным переговорам.

Формулировка Мединского отражает неприятие Россией этой последовательности событий, которую Украина и Соединенные Штаты неуклонно поддерживали

- сообщает ISW.

Аналитики упомянули в отчете и о методичке, которую российские СМИ получили из кремля по освещению переговоров в Стамбуле.  

Заявление администрации президента (россии – ред.) о том, что переговоры в мае 2025 года проходят на "худших условиях" для Украины по сравнению с 2022 годом, является попыткой представить российскую военную силу и успехи на поле боя, игнорируя при этом значительные успехи Украины на поле боя и ее способность замедлить продвижение россии за последние три года войны. Это утверждение также игнорирует значительные потери россии среди элитных сил и растущую зависимость от плохо обученных новобранцев. Сообщение администрации президента о формулировке переговоров демонстрируют, что россия ожидает, что Украина откажется от условий, которые российская делегация представит в Стамбуле, поскольку Украина не примет условия, равносильные своей капитуляции

- говорится в сообщении.

В итоге, аналитики Института подчеркнули, что постоянное настаивание россии на своих стамбульских требованиях 2022 года в мае 2025 года демонстрирует, что россия продолжает быть заинтересована только в полной капитуляции Украины, не желает предлагать компромиссы в каких-либо добросовестных переговорах и готова продолжать войну для достижения своей цели.

Напомним

В ночь на 11 мая владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. 

Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложение россии по переговорам в Турции. Он считает, что это необходимо сделать немедленно.

В четверг, 15 мая, Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с путиным в Турции для переговоров о прекращении огня. В случае отказа путина, Украина будет настаивать на усилении санкций против россии.

Владимир Зеленский образовал делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями россии 15-16 мая 2025 года в Стамбуле. 

16 мая, в Стамбуле встретятся делегации Турции, США, россии и Украины. На встрече будут присутствовать Хакан Фидан, делегация США во главе с Рубио, украинская делегация во главе с Умеровым и российская делегация во главе с мединским.

Глава российской делегации и помощник путина владимир мединский сообщил, что представителей Украины будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле.

США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ 15.05.25, 21:31 • 11997 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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