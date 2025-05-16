росія не зацікавлена у компромісах: аналіз ISW

росія не зацікавлена в добросовісних переговорах та компромісах і прогне продовжувати війну для досягнення своєї цілі – капітуляції України. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російська делегація в Стамбулі не включає посадовців з найближчого оточення правителя росії володимира путіна і здебільшого є тією ж делегацією, яку росія направила на російсько-українські переговори 2022 року в Стамбулі.

путін оголосив ввечері 14 травня, що його помічник володимир мединський очолить російську делегацію в Стамбулі.

Як пишуть аналітики ISW, мединський прямо охарактеризував російсько-українські переговори у Стамбулі у травні 2025 року як продовження стамбульських переговорів на початку 2022 року, під час яких росія висунула вимоги, рівносильні повній капітуляції України.

Експерти додають, що росія вимагала цих умов у перший та другий місяці свого повномасштабного вторгнення, коли російські війська просувалися на Київ та досягали значних успіхів на північному сході, сході та півдні України.

Зараз росія намагається повторити ці самі вимоги після трьох років війни, незважаючи на те, що українські війська з того часу успішно змусили росію вийти з півночі України, звільнили значні ділянки території в Харківській та Херсонській областях та уповільнили темпи просування росії на театрі військових дій. Мединський навмисно намагається представити переговори травня 2025 року як продовження стамбульських переговорів квітня 2022 року, щоб продемострувати вимоги Росії щодо капітуляції України як легітимні, незважаючи на те, що Україна зараз перебуває в набагато сильнішій позиції на полі бою, ніж у квітні 2022 року, а російські військові набагато слабші, ніж у перші місяці повномасштабного вторгнення - звітує Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW зауважили, що спроба Мединського представити переговори у Стамбулі у травні 2025 року як мирні переговори суперечить заявленим зусиллям України, США та Європи щодо встановлення довгострокового припинення вогню в Україні, яке б передувало мирним переговорам.

Формулювання Мединського відображає неприйняття Росією цієї послідовності подій, яку Україна та Сполучені Штати неухильно підтримували - повідомляє ISW.

Аналітики згадали у звіті і про методичку, яку російські ЗМІ отримали з кремля щодо висвітлення переговорів у Стамбулі.

Заява адміністрації президента (росії – ред.) про те, що переговори у травні 2025 року відбуваються на "гірших умовах" для України порівняно з 2022 роком, є спробою представити російську військову силу та успіхи на полі бою, ігноруючи при цьому значні успіхи України на полі бою та її здатність уповільнити просування росії за останні три роки війни. Це твердження також ігнорує значні втрати росії серед елітних сил та зростаючу залежність від погано навчених новобранців. Повідомлення адміністрації президента про формулювання переговорів демонструють, що росія очікує, що Україна відмовиться від умов, які російська делегація представить у Стамбулі, оскільки Україна не прийме умови, рівносильні своїй капітуляції - йдеться у дописі.

У підсумку, аналітики Інституту наголосили, що постійне наполягання росії на своїх стамбульських вимогах 2022 року у травні 2025 року демонструє, що росія продовжує бути зацікавлена лише у повній капітуляції України, не бажає пропонувати компроміси в будь-яких добросовісних переговорах і готова продовжувати війну для досягнення своєї мети.

Нагадаємо

У ніч проти 11 травня володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.

Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині. Він вважає, що це необхідно зробити негайно.

У четвер, 15 травня, Президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним в Туреччині для переговорів про припинення вогню. У разі відмови путіна, Україна наполягатиме на посиленні санкцій проти рф.

Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками рф 15-16 травня 2025 року в Стамбулі.

16 травня, у Стамбулі зустрінуться делегації Туреччини, США, рф та України. На зустрічі будуть присутні Хакан Фідан, делегація США на чолі з Рубіо, українська делегація на чолі з Умеровим та російська делегація на чолі з мединським.

Глава російської делегації та помічник путіна володимир мединський повідомив, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ