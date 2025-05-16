росія не зацікавлена у компромісах: аналіз ISW

$41.540.04
46.590.50
ukenru
США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
15 травня, 19:31 • 14473 перегляди

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

15 травня, 18:19 • 28620 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

15 травня, 16:24 • 64076 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 15:19 • 56509 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 95440 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

15 травня, 06:00 • 109246 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 161150 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 147841 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 307502 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 104634 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
89%
747мм
Популярнi новини

У центрі Києва жінка на Алеї Героїв розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих захисників

15 травня, 18:23 • 4190 перегляди

На сході Дніпропетровщини активізувалися ворожі БпЛА: можлива робота ППО

15 травня, 19:05 • 8830 перегляди

Рубіо не буде на переговорах у Стамбулі через "низький рівень делегації рф"

15 травня, 19:41 • 8194 перегляди

"Треба працювати разом заради миру": Зеленський подякував за підтримку президенту FIFA

22:13 • 5034 перегляди

У Румунії ультраправий кандидат Сіміон може створити антиукраїнський блок в ЄС

02:19 • 9804 перегляди
Публікації

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 64072 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 120666 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 187086 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 253590 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 307501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 28578 перегляди

Шон Пенн назвав Дженніфер Лоуренс "останньою кінозіркою"

15 травня, 13:23 • 68398 перегляди

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

15 травня, 07:51 • 99376 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

15 травня, 05:19 • 134395 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 83369 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

росія не зацікавлена у компромісах: аналіз ISW

Київ • УНН

 • 866 перегляди

В Інституті вивчення війни проаналізували перебіг подій навколо мирних переговорів у Стамбулі. На думку аналітиків, росія не зацікавлена в добросовісних переговорах та компромісах і прогне продовжувати війну для досягнення своєї цілі – капітуляції України.

росія не зацікавлена у компромісах: аналіз ISW

росія не зацікавлена в добросовісних переговорах та компромісах і прогне продовжувати війну для досягнення своєї цілі – капітуляції України. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російська делегація в Стамбулі не включає посадовців з найближчого оточення правителя росії володимира путіна і здебільшого є тією ж делегацією, яку росія направила на російсько-українські переговори 2022 року в Стамбулі.

путін оголосив ввечері 14 травня, що його помічник володимир мединський очолить російську делегацію в Стамбулі.

Як пишуть аналітики  ISW, мединський прямо охарактеризував російсько-українські переговори у Стамбулі у травні 2025 року як продовження стамбульських переговорів на початку 2022 року, під час яких росія висунула вимоги, рівносильні повній капітуляції України.

Експерти додають, що росія вимагала цих умов у перший та другий місяці свого повномасштабного вторгнення, коли російські війська просувалися на Київ та досягали значних успіхів на північному сході, сході та півдні України.

Зараз росія намагається повторити ці самі вимоги після трьох років війни, незважаючи на те, що українські війська з того часу успішно змусили росію вийти з півночі України, звільнили значні ділянки території в Харківській та Херсонській областях та уповільнили темпи просування росії на театрі військових дій. Мединський навмисно намагається представити переговори травня 2025 року як продовження стамбульських переговорів квітня 2022 року, щоб продемострувати вимоги Росії щодо капітуляції України як легітимні, незважаючи на те, що Україна зараз перебуває в набагато сильнішій позиції на полі бою, ніж у квітні 2022 року, а російські військові набагато слабші, ніж у перші місяці повномасштабного вторгнення

- звітує Інститут вивчення війни.

Аналітики ISW зауважили, що спроба Мединського представити переговори у Стамбулі у травні 2025 року як мирні переговори суперечить заявленим зусиллям України, США та Європи щодо встановлення довгострокового припинення вогню в Україні, яке б передувало мирним переговорам.

Формулювання Мединського відображає неприйняття Росією цієї послідовності подій, яку Україна та Сполучені Штати неухильно підтримували

- повідомляє ISW.

Аналітики згадали у звіті і про методичку, яку російські ЗМІ отримали з кремля щодо висвітлення переговорів у Стамбулі.  

Заява адміністрації президента (росії – ред.) про те, що переговори у травні 2025 року відбуваються на "гірших умовах" для України порівняно з 2022 роком, є спробою представити російську військову силу та успіхи на полі бою, ігноруючи при цьому значні успіхи України на полі бою та її здатність уповільнити просування росії за останні три роки війни. Це твердження також ігнорує значні втрати росії серед елітних сил та зростаючу залежність від погано навчених новобранців. Повідомлення адміністрації президента про формулювання переговорів демонструють, що росія очікує, що Україна відмовиться від умов, які російська делегація представить у Стамбулі, оскільки Україна не прийме умови, рівносильні своїй капітуляції

- йдеться у дописі.

У підсумку, аналітики Інституту наголосили, що постійне наполягання росії на своїх стамбульських вимогах 2022 року у травні 2025 року демонструє, що росія продовжує бути зацікавлена лише у повній капітуляції України, не бажає пропонувати компроміси в будь-яких добросовісних переговорах і готова продовжувати війну для досягнення своєї мети.

Нагадаємо

У ніч проти 11 травня володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. 

Дональд Трамп заявив, що Україна має погодитися на пропозицію росії щодо переговорів у Туреччині. Він вважає, що це необхідно зробити негайно.

У четвер, 15 травня, Президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з путіним в Туреччині для переговорів про припинення вогню. У разі відмови путіна, Україна наполягатиме на посиленні санкцій проти рф.

Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками рф 15-16 травня 2025 року в Стамбулі. 

16 травня, у Стамбулі зустрінуться делегації Туреччини, США, рф та України. На зустрічі будуть присутні Хакан Фідан, делегація США на чолі з Рубіо, українська делегація на чолі з Умеровим та російська делегація на чолі з мединським.

Глава російської делегації та помічник путіна володимир мединський повідомив, що представників України чекатимуть на переговори о 10 ранку в п'ятницю у Стамбулі.

США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ15.05.25, 21:31 • 14264 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.59
Bitcoin
$104,194.80
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,218.84
Ethereum
$2,573.13