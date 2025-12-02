$42.340.08
2 декабря, 12:35 • 16249 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 48298 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 37681 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 30631 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 29273 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 56493 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 53294 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 60443 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 52012 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 47152 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Россия не пойдет на уступки по 3 пунктам «мирного плана» Трампа – NBC News

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Россия не пойдет на компромисс по территориям, ограничению численности ВСУ и признанию оккупированной территории США и Европой, заявляет российский чиновник. Москва готова быть гибкой по второстепенным вопросам, таким как замороженные активы.

Россия не пойдет на уступки по 3 пунктам «мирного плана» Трампа – NBC News

россия не пойдет на компромисс по трем вопросам "мирного плана" президента США Дональда Трампа - вопросам территорий, ограничения численности ВСУ и признания оккупированной территории США и Европой. Об этом пишет NBC News со ссылкой на российского чиновника, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, путин никогда не скрывал своих жестких требований: он стремился к захвату всего восточного промышленного региона Украины Донбасса, включая Донецкую область и контролируемую Луганскую область.

Диктатор также призывал к "демилитаризации" Украины, что по сути сделает страну беззащитной, и к признанию окончательного мирного урегулирования в рамках международного права.

Есть три столпа, по которым мы не пойдем на компромисс. Один – это территория Донбасса. Второй – ограничение Вооруженных сил Украины. Третий – признание территории США и Европой

- сказал российский чиновник.

По его словам, "москва готова быть гибкой по определенным второстепенным вопросам", в частности замороженных активов.

Напомним

российские СМИ сообщают, что диктатор владимир путин начал официальную встречу с представителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темой переговоров является предложенный Вашингтоном мирный план в войне рф против Украины.

Президент Зеленский заявил, что простых решений по мирному соглашению с россией не будет, подчеркнув необходимость справедливых решений и гарантий безопасности. Он подчеркнул, что не должно быть никаких договоренностей об Украине без ее участия, а также выразил сомнение в изменении целей россии.

Зеленский считает, что вопросы территорий, замороженных активов и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными темами в мирном плане.

Павел Башинский

