Россия не пойдет на уступки по 3 пунктам «мирного плана» Трампа – NBC News

россия не пойдет на компромисс по трем вопросам "мирного плана" президента США Дональда Трампа - вопросам территорий, ограничения численности ВСУ и признания оккупированной территории США и Европой. Об этом пишет NBC News со ссылкой на российского чиновника, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, путин никогда не скрывал своих жестких требований: он стремился к захвату всего восточного промышленного региона Украины Донбасса, включая Донецкую область и контролируемую Луганскую область.

Диктатор также призывал к "демилитаризации" Украины, что по сути сделает страну беззащитной, и к признанию окончательного мирного урегулирования в рамках международного права.

Есть три столпа, по которым мы не пойдем на компромисс. Один – это территория Донбасса. Второй – ограничение Вооруженных сил Украины. Третий – признание территории США и Европой - сказал российский чиновник.

По его словам, "москва готова быть гибкой по определенным второстепенным вопросам", в частности замороженных активов.

Напомним

российские СМИ сообщают, что диктатор владимир путин начал официальную встречу с представителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темой переговоров является предложенный Вашингтоном мирный план в войне рф против Украины.

Президент Зеленский заявил, что простых решений по мирному соглашению с россией не будет, подчеркнув необходимость справедливых решений и гарантий безопасности. Он подчеркнул, что не должно быть никаких договоренностей об Украине без ее участия, а также выразил сомнение в изменении целей россии.

Зеленский считает, что вопросы территорий, замороженных активов и гарантий безопасности являются наиболее чувствительными темами в мирном плане.