росія не піде на поступки щодо 3 пунктів "мирного плану" Трампа – NBC News

росія не піде на компроміс у трьох питаннях "мирного плану" президента США Дональда Трампа - питаннях територій, обмеження чисельності ЗСУ та визнання окупованої території США та Європою. Про це пише NBC News з посиланням на російського чиновника, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, путін ніколи не приховував своїх жорстких вимог він прагнув захоплення всього східного промислового регіону України Донбасу, включаючи Донецьку область та контрольовану Луганську область.

Диктатор також закликав до "демілітаризації" України, що по суті зробить країну беззахисною, та до визнання остаточного мирного врегулювання в рамках міжнародного права.

Є три стовпи, щодо яких ми не підемо на компроміс. Один – це територія Донбасу. Другий – обмеження Збройних сил України. Третій – визнання території США та Європою - сказав російський чиновник.

За його словами, "москва готова бути гнучкою щодо певних другорядних питань", зокрема заморожених активів.

Нагадаємо

російські ЗМІ повідомляють, що диктатор володимир путін розпочав офіційну зустріч із представником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Темою переговорів є запропонований Вашингтоном мирний план у війні рф проти України.

Президент Зеленський заявив, що простих рішень щодо мирної угоди з росією не буде, наголосивши на необхідності справедливих рішень та гарантій безпеки. Він підкреслив, що не повинно бути жодних домовленостей про Україну без її участі, а також висловив сумнів у зміні цілей росії.

Зеленський вважає, що питання територій, заморожених активів та гарантій безпеки є найчутливішими темами у мирному плані.