Россия наращивает производство вооружения, несмотря на экономические трудности - ЦПД
Киев • УНН
Россия, несмотря на экономические трудности, усиливает производство танков, дронов, вертолетов и ракет. Это свидетельствует не только о попытках путина компенсировать санкционные потери для элит оборонного комплекса, но и об устойчивости курса кремля на продолжение войны как основы существования режима. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Россия продолжает наращивать производство танков, дронов, вертолетов, ракет. Все это происходит несмотря на реальные экономические проблемы и является демонстрацией того, что Путин пытается компенсировать своим элитам, зарабатывающим на ВПК, потери в других секторах заработков из-за санкций оборонным заказом
Но также такие действия свидетельствуют о неизменности курса режима Путина по продолжению войны, как основы существования этого режима и нынешней россии.
"Соответственно, без изменения этого видения невозможно обезопасить Европу от войны, никак, к сожалению. Нужно изменить режим и мировоззрение России", - отметил Коваленко.
Напомним
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что путин демонстрирует готовность продолжать войну, но Россия с весны не достигла никаких стратегических целей. Он также отметил, что Путин приказал продолжать боевые действия в Украине, нацелившись на Северск.
