Россия наращивает производство вооружения, несмотря на экономические трудности - ЦПД

$42.250.05
49.650.19
ukenru
10:57 • 2786 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 4170 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 10282 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 15994 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 15951 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 19286 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 27051 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 20848 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 18967 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16594 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
81%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай забирает у Японии последних панд: страна впервые за 50 лет останется без этих больших животных16 декабря, 03:17 • 17731 просмотра
США готовы к военному ответу в случае повторной агрессии РФ против Украины - Туск16 декабря, 03:38 • 15544 просмотра
Сын режиссера Роба Райнера арестован за убийство родителей16 декабря, 04:06 • 14756 просмотра
«Коалиция решительных» разработала планы размещения войск в Украине – Стармер16 декабря, 04:19 • 20899 просмотра
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго09:39 • 9180 просмотра
публикации
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto10:19 • 5484 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 60265 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 55976 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 62571 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 109551 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 37250 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 54394 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 54752 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 58575 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 93244 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Шахед-136
Coca-Cola

Россия наращивает производство вооружения, несмотря на экономические трудности - ЦПД

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Россия, несмотря на экономические проблемы, продолжает наращивать производство танков, дронов, вертолетов и ракет. Это свидетельствует о попытках путина компенсировать санкционные потери элитам оборонного комплекса и о неизменности курса кремля на продолжение войны.

Россия наращивает производство вооружения, несмотря на экономические трудности - ЦПД

Россия, несмотря на экономические трудности, усиливает производство танков, дронов, вертолетов и ракет. Это свидетельствует не только о попытках путина компенсировать санкционные потери для элит оборонного комплекса, но и об устойчивости курса кремля на продолжение войны как основы существования режима. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Россия продолжает наращивать производство танков, дронов, вертолетов, ракет. Все это происходит несмотря на реальные экономические проблемы и является демонстрацией того, что Путин пытается компенсировать своим элитам, зарабатывающим на ВПК, потери в других секторах заработков из-за санкций оборонным заказом

- говорится в сообщении.

Но также такие действия свидетельствуют о неизменности курса режима Путина по продолжению войны, как основы существования этого режима и нынешней россии.

"Соответственно, без изменения этого видения невозможно обезопасить Европу от войны, никак, к сожалению. Нужно изменить режим и мировоззрение России", - отметил Коваленко.

Напомним

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что путин демонстрирует готовность продолжать войну, но Россия с весны не достигла никаких стратегических целей. Он также отметил, что Путин приказал продолжать боевые действия в Украине, нацелившись на Северск.

В кремле отвергли предложение о рождественском перемирии в Украине16.12.25, 13:29 • 340 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Санкции
Техника
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Северск
Европа
Украина