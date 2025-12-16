$42.250.05
росія нарощує виробництво озброєння, попри економічні труднощі - ЦПД

Київ • УНН

 • 12 перегляди

росія, попри економічні проблеми, продовжує нарощувати виробництво танків, дронів, гвинтокрилів та ракет. Це свідчить про намагання путіна компенсувати санкційні втрати елітам оборонного комплексу та про незмінність курсу кремля на продовження війни.

росія нарощує виробництво озброєння, попри економічні труднощі - ЦПД

росія, незважаючи на економічні труднощі, посилює виробництво танків, дронів, гвинтокрилів і ракет. Це свідчить не лише про спроби путіна компенсувати санкційні втрати для еліт оборонного комплексу, а й про стійкість курсу кремля на продовження війни як основи існування режиму. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.  

росія продовжує нарощувати виробництво танків, дронів, ґвинтокрилів, ракет. Все це відбувається попри реальні економічні проблеми і є демонстрацією того, що путін намагається компенсувати своїм елітам, які заробляють на ВПК, втрати в інших секторах заробітків через санкції оборонним замовленням

- йдеться у повідомленні.

Але також такі дії свідчать про незмінність курсу режиму путіна щодо продовження війни, як основи існування цього режиму і нинішньої росії.

"Відповідно, без зміни цього бачення неможливо убезпечити Європу від війни, ніяк, на жаль. Потрібно змінити режим і світогляд росії", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що путін демонструє готовність продовжувати війну, але росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей. Він також зазначив, що путін наказав продовжувати бойові дії в Україні, націлившись на Сіверськ.

Ольга Розгон

Війна в Україні
російська пропаганда
Санкції
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Сіверськ
Європа
Україна