росія нарощує виробництво озброєння, попри економічні труднощі - ЦПД

росія, незважаючи на економічні труднощі, посилює виробництво танків, дронів, гвинтокрилів і ракет. Це свідчить не лише про спроби путіна компенсувати санкційні втрати для еліт оборонного комплексу, а й про стійкість курсу кремля на продовження війни як основи існування режиму. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

росія продовжує нарощувати виробництво танків, дронів, ґвинтокрилів, ракет. Все це відбувається попри реальні економічні проблеми і є демонстрацією того, що путін намагається компенсувати своїм елітам, які заробляють на ВПК, втрати в інших секторах заробітків через санкції оборонним замовленням - йдеться у повідомленні.

Але також такі дії свідчать про незмінність курсу режиму путіна щодо продовження війни, як основи існування цього режиму і нинішньої росії.

"Відповідно, без зміни цього бачення неможливо убезпечити Європу від війни, ніяк, на жаль. Потрібно змінити режим і світогляд росії", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що путін демонструє готовність продовжувати війну, але росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей. Він також зазначив, що путін наказав продовжувати бойові дії в Україні, націлившись на Сіверськ.

