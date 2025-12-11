$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 5838 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 10859 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 14781 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 13045 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 16426 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14890 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15754 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16380 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 36441 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21913 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
путін демонструє готовність продовжувати війну, незважаючи на відсутність стратегічних успіхів - Коваленко

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що путін демонструє готовність продовжувати війну, але росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей. Він також зазначив, що путін наказав продовжувати бойові дії в Україні, націлившись на Сіверськ.

путін демонструє готовність продовжувати війну, незважаючи на відсутність стратегічних успіхів - Коваленко

російський диктатор володимир путін демонструє всіляко, що він за продовження війни, але росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей.  Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.  

путін демонструє всіляко, що він за продовження війни і позує далі у військовій формі. Натомість, весь діалог щодо миру він змальовує так, немов робить послугу Заходу 

- написав Коваленко.

Він також наголосив, що "попри великий тиск на фронті, росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей".

Раніше

Диктатор володимир путін наказав продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво". Він акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ у Донецькій області.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Україна