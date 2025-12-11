путін демонструє готовність продовжувати війну, незважаючи на відсутність стратегічних успіхів - Коваленко

російський диктатор володимир путін демонструє всіляко, що він за продовження війни, але росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

путін демонструє всіляко, що він за продовження війни і позує далі у військовій формі. Натомість, весь діалог щодо миру він змальовує так, немов робить послугу Заходу - написав Коваленко.

Він також наголосив, що "попри великий тиск на фронті, росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей".

Раніше

Диктатор володимир путін наказав продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво". Він акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ у Донецькій області.