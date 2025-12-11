путін демонструє готовність продовжувати війну, незважаючи на відсутність стратегічних успіхів - Коваленко
Київ • УНН
Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що путін демонструє готовність продовжувати війну, але росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей. Він також зазначив, що путін наказав продовжувати бойові дії в Україні, націлившись на Сіверськ.
російський диктатор володимир путін демонструє всіляко, що він за продовження війни, але росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
путін демонструє всіляко, що він за продовження війни і позує далі у військовій формі. Натомість, весь діалог щодо миру він змальовує так, немов робить послугу Заходу
Він також наголосив, що "попри великий тиск на фронті, росія з весни не досягла жодних стратегічних цілей".
Раніше
Диктатор володимир путін наказав продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво". Він акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ у Донецькій області.