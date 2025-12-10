росіяни не контролюють Сіверськ, бої тривають - Коваленко

Окупанти не контролюють Сіверськ, російські пропагандисти називають "контролем" захід у місто штурмових груп. Про це у Telegram написав керівинк Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

росіяни не контролюють Сіверськ, як і в більшості випадків захід штурмових груп у місто їх пропагандисти називають контролем. Але це не так. Бої тривають - повідомив Коваленко.

Нагадаємо

російські окупанти намагаються просунутися в районі Сіверська Донецької області, затягуючи піхоту в місто. За даними DeepState, половина Сіверська перебуває під контролем ворога, а рубежем для стримування є річка Бахмутка.