россияне не контролируют Северск, бои продолжаются - Коваленко
Киев • УНН
Оккупанты не контролируют Северск, несмотря на заявления российских пропагандистов о "контроле" после захода штурмовых групп. Бои продолжаются.
Оккупанты не контролируют Северск, российские пропагандисты называют "контролем" заход в город штурмовых групп. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Россияне не контролируют Северск, как и в большинстве случаев заход штурмовых групп в город их пропагандисты называют контролем. Но это не так. Бои продолжаются
россияне меняют тактику на фронте, пытаясь инфильтрироваться в Северск на Донбассе - Трегубов09.12.25, 15:09 • 2830 просмотров
Напомним
Российские оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области, затягивая пехоту в город. По данным DeepState, половина Северска находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания является река Бахмутка.