россияне не контролируют Северск, бои продолжаются - Коваленко

Оккупанты не контролируют Северск, российские пропагандисты называют "контролем" заход в город штурмовых групп. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Россияне не контролируют Северск, как и в большинстве случаев заход штурмовых групп в город их пропагандисты называют контролем. Но это не так. Бои продолжаются - сообщил Коваленко.

россияне меняют тактику на фронте, пытаясь инфильтрироваться в Северск на Донбассе - Трегубов

Напомним

Российские оккупанты пытаются продвинуться в районе Северска Донецкой области, затягивая пехоту в город. По данным DeepState, половина Северска находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания является река Бахмутка.