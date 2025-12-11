путин демонстрирует готовность продолжать войну, несмотря на отсутствие стратегических успехов - Коваленко
Киев • УНН
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что путин демонстрирует готовность продолжать войну, но россия с весны не достигла никаких стратегических целей. Он также отметил, что путин приказал продолжать боевые действия в Украине, нацелившись на Северск.
российский диктатор владимир путин всячески демонстрирует, что он за продолжение войны, но россия с весны не достигла никаких стратегических целей. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
путин всячески демонстрирует, что он за продолжение войны и позирует дальше в военной форме. При этом весь диалог о мире он изображает так, словно оказывает услугу Западу
Он также подчеркнул, что "несмотря на большое давление на фронте, россия с весны не достигла никаких стратегических целей".
Ранее
Диктатор владимир путин приказал продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "СВО". Он акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск в Донецкой области.