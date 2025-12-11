путин демонстрирует готовность продолжать войну, несмотря на отсутствие стратегических успехов - Коваленко

российский диктатор владимир путин всячески демонстрирует, что он за продолжение войны, но россия с весны не достигла никаких стратегических целей. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

путин всячески демонстрирует, что он за продолжение войны и позирует дальше в военной форме. При этом весь диалог о мире он изображает так, словно оказывает услугу Западу - написал Коваленко.

Он также подчеркнул, что "несмотря на большое давление на фронте, россия с весны не достигла никаких стратегических целей".

Ранее

Диктатор владимир путин приказал продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "СВО". Он акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск в Донецкой области.