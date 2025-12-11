$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 5742 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 10756 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 14643 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 12964 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 16356 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14862 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15736 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16375 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 36384 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21906 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

путин демонстрирует готовность продолжать войну, несмотря на отсутствие стратегических успехов - Коваленко

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что путин демонстрирует готовность продолжать войну, но россия с весны не достигла никаких стратегических целей. Он также отметил, что путин приказал продолжать боевые действия в Украине, нацелившись на Северск.

путин демонстрирует готовность продолжать войну, несмотря на отсутствие стратегических успехов - Коваленко

российский диктатор владимир путин всячески демонстрирует, что он за продолжение войны, но россия с весны не достигла никаких стратегических целей. Об этом в Telegram написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

путин всячески демонстрирует, что он за продолжение войны и позирует дальше в военной форме. При этом весь диалог о мире он изображает так, словно оказывает услугу Западу

- написал Коваленко.

Он также подчеркнул, что "несмотря на большое давление на фронте, россия с весны не достигла никаких стратегических целей".

Ранее

Диктатор владимир путин приказал продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "СВО". Он акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск в Донецкой области.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Украина