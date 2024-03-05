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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия использует сербского агента для проникновения в органы ЕС - Politico

россия использует сербского агента для проникновения в органы ЕС - Politico

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:35  •  12918 просмотра

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российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.

В Европейском парламенте новый шпионский скандал. Западная разведка разоблачила сербского активиста и политического деятеля, который работал на российскую спецслужбу и проводил встречи с депутатами Европейского Парламента, последняя осенью 2023-го. Об этом говорится в брифинге разведки, передает Politico, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в октябре 2023 года гражданин Сербии Новица Антич - активный "агент влияния", который, согласно документам, сознательно тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил встречи с европейскими чиновниками в Брюсселе и, в частности, с депутатами Европарламента.

Среди евродепутатов были немецкий законодатель от партии "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель, итальянский законодатель от партии "Социалисты и демократы" Алессандра Моретти и словацкий член консервативной группы Европейской народной партии Владимир Бильчик. В аналитической записке нет ничего, что позволило бы предположить, что Моретти, Бильчик и фон Крамон-Таубадель знали о связях Антича с фсб, когда встречались с ним.

Антич, председатель Сербского военного профсоюза, также встретился с представителями профсоюзов EUROMIL и EPSU, которые представляют интересы военнослужащих и работников государственных служб в ЕС, соответственно.

Согласно брифингу западной разведки, Антич является активным "агентом влияния" для фсб. Антич тесно сотрудничает с сотрудником фсб вячеславом калининым, гражданином россии и главным редактором Veteran News, медиасайта, специализирующегося на новостях для ветеранов вооруженных сил. Во вкладке "О нас" на сайте говорится, что Veteran News является "информационным партнером" фсб и Министерства обороны рф, а также других силовых структур россии.

В разведывательной сводке особо отмечены действия Антича, но в то же время указано, что калинин вербовал и других людей, не уточняя, скольких и в каких странах.

Дополнение

россия использует Сербию как плацдарм для операций влияния, направленных на ослабление проевропейских и пронатовских настроений внутри страны, а также в ЕС, который после полномасштабного вторжения россии решительно поддерживает Украину.

Антич использовал свою роль главы военного союза Сербии для критики президента Сербии Александра Вучича и высокопоставленных представителей вооруженных сил страны.

Они использовали любую возможность, чтобы продвигать российскую пропаганду, связанную с войной в Украине,

- говорится в сообщении.

Напомним

Председатель комитета обороны Германии призывает к усилению мер безопасности на фоне сообщений о прослушивании немецких офицеров россией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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росія використовує сербського агента для проникнення в органи ЄС - Politico
Russia uses Serbian agent to infiltrate EU bodies - Politico
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