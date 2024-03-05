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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росія використовує сербського агента для проникнення в органи ЄС - Politico

Київ • УНН

 • 25319 перегляди

російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС і поширення прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

росія використовує сербського агента для проникнення в органи ЄС - Politico

В Європейському парламенті новий шпигунський скандал. Західна розвідка викрила сербського активіста і політичного діяча, який працював на російську спецслужбу і проводив зустрічі з депутатами Європейського Парламенту, остання восени 2023-го. Про це йдеться у брифінгу розвідки, передає Politico, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у жовтні 2023 року громадянин Сербії Новіца Антіч - активний "агент впливу", який, згідно з документами, свідомо тісно співпрацював із російськими спецслужбами, проводив зустрічі з європейськими високопосадовцями в Брюсселі й, зокрема, з депутатами Європарламенту.

Серед євродепутатів були німецький законодавець від партії "зелених" Віола фон Крамон-Таубадель, італійський законодавець від партії "Соціалісти та демократи" Алессандра Моретті та словацький член консервативної групи Європейської народної партії Володимир Більчик. В аналітичній записці немає нічого, що дозволило б припустити, що Моретті, Більчик і фон Крамон-Таубадель знали про зв'язки Антіча з фсб, коли зустрічалися з ним.

Антіч, голова Сербської військової профспілки, також зустрівся з представниками профспілок EUROMIL і EPSU, які представляють інтереси військовослужбовців і працівників державних служб у ЄС, відповідно.

Згідно з брифінгом західної розвідки, Антич є активним "агентом впливу" для фсб. Антич тісно співпрацює зі співробітником фсб в'ячеславом калініним, громадянином росії й головним редактором Veteran News, медіасайту, що спеціалізується на новинах для ветеранів збройних сил. У вкладці "Про нас" на сайті йдеться, що Veteran News є "інформаційним партнером" фсб і Міністерства оборони рф, а також інших силових структур росії.

У розвідувальному зведенні особливо наголошено на діях Антича, але водночас зазначено, що калінін вербував і інших людей, не уточнюючи, скількох і в яких країнах.

Доповнення

росія використовує Сербію як плацдарм для операцій впливу, спрямованих на ослаблення проєвропейських і пронатовських настроїв усередині країни, а також у ЄС, який після повномасштабного вторгнення росії рішуче підтримує Україну.

Антіч використовував свою роль глави військового союзу Сербії для критики президента Сербії Александра Вучича і високопоставлених представників збройних сил країни.

Вони використовували будь-яку можливість, щоб просувати російську пропаганду, пов'язану з війною в Україні,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Голова комітету оборони Німеччини закликає до посилення заходів безпеки на тлі повідомлень про прослуховування німецьких офіцерів росією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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