россия атаковала баржу и порт на юге и железную дорогу в Сумской области - Минразвития
Киев • УНН
Враг поразил производственную баржу в порту и вызвал пожар вагона на железной дороге Сумской области. Люди не пострадали, на местах продолжается ликвидация последствий.
россия атаковала портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины, поражены баржа и здания порта на юге и железная дорога в Сумской области, сообщили в Минразвития во вторник, пишет УНН.
"На юге Украины поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов", - указали в министерстве.
"На Сумщине вражеские беспилотники атаковали железную дорогу. В результате удара возникло возгорание вагона нерабочего парка, которое оперативно ликвидировано спасателями. Работники находились в укрытии - никто не пострадал", - отметили в Минразвития.
На местах, как указано, работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атак.
