россия атаковала баржу и порт на юге и железную дорогу в Сумской области - Минразвития

россия атаковала портовую и железнодорожную инфраструктуру Украины, поражены баржа и здания порта на юге и железная дорога в Сумской области, сообщили в Минразвития во вторник, пишет УНН.

рф ударила по энергетике и портовой инфраструктуре в Одесской области, есть перебои со светом

"На юге Украины поражена баржа, которая использовалась в производственных процессах, а также повреждены хозяйственные постройки одного из портов", - указали в министерстве.

"На Сумщине вражеские беспилотники атаковали железную дорогу. В результате удара возникло возгорание вагона нерабочего парка, которое оперативно ликвидировано спасателями. Работники находились в укрытии - никто не пострадал", - отметили в Минразвития.

На местах, как указано, работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атак.

154 из 178 дронов обезврежены во время атаки рф