росія атакувала баржу та порт на півдні і залізницю на Сумщині - Мінрозвитку
Київ • УНН
Ворог уразив виробничу баржу в порту та спричинив пожежу вагона на залізниці Сумської області. Люди не постраждали, на місцях триває ліквідація наслідків.
росія атакувала портову та залізничну інфраструктуру України, уражено баржу і будівлі порту на півдні та залізницю у Сумській області, повідомили у Мінрозвитку у вівторок, пише УНН.
"На півдні України уражено баржу, що використовувалась у виробничих процесах, а також пошкоджено господарські будівлі одного з портів", - вказали у міністерстві.
"На Сумщині ворожі безпілотники атакували залізницю. Унаслідок удару виникло загоряння вагона неробочого парку, яке оперативно ліквідовано рятувальниками. Працівники перебували в укритті - ніхто не постраждав", - зазначили у Мінрозвитку.
На місцях, як вказано, працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атак.
