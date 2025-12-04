$42.200.13
российские "военкоры" распространяют фейки о наступлении на Чернигов, но у рф нет реальных сил - ЦПД

Киев • УНН

 • 216 просмотра

российские "военкоры" распространяют нарративы о "подготовке наступления на Чернигов", однако реальных сил у агрессора для этого нет. Это часть тактики давления рф на Украину и затягивания усилий США.

российские "военкоры" распространяют фейки о наступлении на Чернигов, но у рф нет реальных сил - ЦПД

российские "военкоры" распространяют нарративы о "подготовке наступления на Чернигов" - в то же время реальных средств и сил наступать именно на этот регион у агрессора нет. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

Как отметил Коваленко, данное заявление привязано к дипломатическим процессам и тактике россии по давлению на Украину и затягиванию усилий США. Ее целью является осуществление дополнительного давления на украинское общество, а также информационной имитации способности российской армии "побеждать везде на фронте".

Силы обороны Украины контролируют ситуацию на Черниговщине, провокации врага в приграничье пресекаются силой. Подобные когнитивные операции враг уже проводил ранее в отношении Сум и Харькова. Напомню, Силы обороны остановили россиян, у которых не было сил наступать на крупные города

- заявил Коваленко.

Напомним

Институт изучения войны сообщил, что российский диктатор владимир путин и пропагандисты страны-агрессора распространяют дезинформацию о якобы "неминуемом обвале" линии фронта в Украине. Аналитики ISW считают, что это делается для того, чтобы заставить Украину и Запад согласиться на условия кремля, ведь путин не может военным путем одержать победу.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Соединённые Штаты
Украина
Чернигов
Сумы
Харьков