російські "воєнкори" поширюють фейки про наступ на Чернігів, але в рф нема реальних сил - ЦПД

російські "воєнкори" поширюють наративи про "підготовку наступу на Чернігів" - водночас реальних засобів і сил наступати саме на цей регіон у агресора немає. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, дана заява привʼязана до дипломатичних процесів і тактики росії щодо тиску на Україну та затягування зусиль США. Її метою є здійснення додаткового тиску на українське суспільство, а також інформаційної імітації здатності російської армії "перемагати всюди на фронті".

Сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині, провокації ворога в прикордонні припиняються силою. Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова. Нагадаю, Сили оборони зупинили росіян, у яких не було сил наступати на великі міста - заявив Коваленко.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомив, що російський диктатор володимир путін і пропагандисти країни-агресора поширюють дезінформацію про нібито "неминучий обвал" лінії фронту в Україні. Аналітики ISW вважають, що це робиться для того, щоб змусити Україну і Захід погодитися на умови кремля, адже путін не може військовим шляхом отримати перемогу.