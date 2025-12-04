російські "воєнкори" поширюють фейки про наступ на Чернігів, але в рф нема реальних сил - ЦПД

$42.200.13
49.230.04
ukenru
Ексклюзив
15:01 • 1208 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 9024 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 19183 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 13102 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 14933 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
09:37 • 15879 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 25398 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 42135 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35741 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45650 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
97%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя4 грудня, 05:23 • 24453 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 32400 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 16314 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 17055 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 12944 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 1208 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 12990 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 19183 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 32457 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 61429 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Бельгія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 1686 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 17095 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 23745 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 68578 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 71594 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Brent
Опалення

російські "воєнкори" поширюють фейки про наступ на Чернігів, але в рф нема реальних сил - ЦПД

Київ • УНН

 • 38 перегляди

російські "воєнкори" поширюють наративи про "підготовку наступу на Чернігів", проте реальних сил у агресора для цього немає. Це частина тактики тиску рф на Україну та затягування зусиль США.

російські "воєнкори" поширюють фейки про наступ на Чернігів, але в рф нема реальних сил - ЦПД

російські "воєнкори" поширюють наративи про "підготовку наступу на Чернігів" - водночас реальних засобів і сил наступати саме на цей регіон у агресора немає. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Коваленко, дана заява привʼязана до дипломатичних процесів і тактики росії щодо тиску на Україну та затягування зусиль США. Її метою є здійснення додаткового тиску на українське суспільство, а також інформаційної імітації здатності російської армії "перемагати всюди на фронті".

Сили оборони України контролюють ситуацію на Чернігівщині, провокації ворога в прикордонні припиняються силою. Подібні когнітивні операції ворог вже проводив раніше щодо Сум і Харкова. Нагадаю, Сили оборони зупинили росіян, у яких не було сил наступати на великі міста

- заявив Коваленко.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомив, що російський диктатор володимир путін і пропагандисти країни-агресора поширюють дезінформацію про нібито "неминучий обвал" лінії фронту в Україні. Аналітики ISW вважають, що це робиться для того, щоб змусити Україну і Захід погодитися на умови кремля, адже путін не може військовим шляхом отримати перемогу.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Рада національної безпеки і оборони України
Сполучені Штати Америки
Україна
Чернігів
Суми
Харків