российские удары по энергетике вызвали перебои с электроснабжением в ряде регионов - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за обстрелов энергообъектов в восьми областях возникли перебои со светом. Энергетики проводят ремонты, плановые ограничения на сегодня не прогнозируются.
Из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре в ряде регионов Украины фиксируются перебои с электроснабжением. Энергетики работают над оперативным восстановлением подачи электроэнергии, аварийные бригады задействованы в усиленном режиме. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Информацию о любых изменениях в энергоснабжении рекомендуется проверять на официальных ресурсах операторов системы распределения.
Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.
