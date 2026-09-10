российские удары оставили часть потребителей без света в трех областях Украины

Часть потребителей в Донецкой, Харьковской и Николаевской областях остается без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры в результате очередной российской атаки. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

По информации министерства, по состоянию на 10 сентября из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в Донецкой, Харьковской и Николаевской областях. Восстановительные работы проводят там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных ресурсах своих операторов систем распределения. Просим сегодня по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 15:00 - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве общее количество пострадавших в результате вражеской атаки за сегодня увеличилось до 14 человек, среди которых 2 ребенка