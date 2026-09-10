російські удари залишили частину споживачів без світла у трьох областях України
Київ • УНН
Через російські обстріли частина споживачів у трьох областях залишилася без електрики. Ремонт триває, обмежень не прогнозують.
Частина споживачів у Донецькій, Харківській та Миколаївській областях залишається без електропостачання через ушкодження інфраструктури внаслідок чергової російської атаки. Про це повідомляє міністерство енергетики України, передає УНН.
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За інформацією міністерства, станом на 10 вересня, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури, на ранок знеструмлена частина споживачів у Донецькій, Харківській та Миколаївській областях. Відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 15:00
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