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російські удари залишили частину споживачів без світла у трьох областях України

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Через російські обстріли частина споживачів у трьох областях залишилася без електрики. Ремонт триває, обмежень не прогнозують.

російські удари залишили частину споживачів без світла у трьох областях України

Частина споживачів у Донецькій, Харківській та Миколаївській областях залишається без електропостачання через ушкодження інфраструктури внаслідок чергової російської атаки. Про це повідомляє міністерство енергетики України, передає УНН.

Деталі

За інформацією міністерства, станом на 10 вересня, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури, на ранок знеструмлена частина споживачів у Донецькій, Харківській та Миколаївській областях. Відновлювальні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 15:00

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Києві загальна кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогодні збільшилася до 14 осіб, серед яких 2 дитини

Алла Кіосак

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Електроенергія
Донецька область
Миколаївська область
Харківська область
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Київ