Российская атака на Печенеги: РФ ударила двумя «Бандеролями», пострадавших уже больше

В Печенегах Харьковской области увеличилось число пострадавших в результате ракетного удара рф по оживлённому перекрёстку, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты нанесли два ракетных удара «Бандероль» по центральной части населённого пункта. В настоящее время известно о 10 погибших и как минимум 18 пострадавших - написал Синегубов.

В результате обстрела, по его словам, горели кафе и 7 автомобилей на площади около 400 м². Сейчас пожар уже ликвидировали. Также повреждены 10 частных домов, здание почты, 5 магазинов и 15 автомобилей.

«Медики оказывают необходимую помощь раненым. На месте продолжается разбор завалов разрушенных зданий, экстренные службы обследуют прилегающую территорию на случай, если ещё кому-то нужна помощь. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — отметил глава ОВА.

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