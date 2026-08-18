Російська атака на Печеніги: рф вдарила двома "Бандеролями", постраждалих вже більше
Київ • УНН
Російські війська вдарили двома ракетами по центру Печенігів на Харківщині. Внаслідок атаки загинуло 10 людей, щонайменше 18 отримали поранення.
У Печенігах на Харківщині побільшало постраждалих внаслідок ракетного удар рф по жвавому перехрестю, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.
Окупанти вдарили двома ракетами "Бандероль" по центральній частині населеного пункту. Наразі відомо про 10 загиблих і щонайменше 18 постраждалих
Внаслідок обстрілу, з його слів, горіло кафе та 7 автомобілів на площі близько 400 м². Зараз пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено 10 приватних будинків, будівлю пошти, 5 магазинів і 15 автомобілів.
"Медики надають необхідну допомогу пораненим. На місці триває розбір завалів зруйнованих будівель, екстрені служби обходять прилеглу територію на випадок, якщо ще хтось потребує допомоги. Усі екстрені працюють у посиленому режимі", - зазначив голова ОВА.
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