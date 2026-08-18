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"Обов'язково відповімо" - Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на людне перехрестя у Печенігах і показав наслідки

Київ • УНН

 • 2178 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині, внаслідок якої загинуло 10 людей. Він пообіцяв обов'язкову відповідь на цей удар.

"Обов'язково відповімо" - Зеленський відреагував на ракетну атаку рф на людне перехрестя у Печенігах і показав наслідки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку на людне перехрестя у Печенігах у Харківській області, яка забрала життя 10 людей, показав наслідки, вказавши, що "обов’язково відповімо на цей російський удар", пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці росіяни жорстоко вдарили по людному перехрестю у Печенігах на Харківщині – туди, де розташовані пошта й магазини, а навколо – лише житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Багато людей поранені, їм надається вся необхідна медична допомога. Рятувальники вже ліквідували пожежу, на місці продовжують працювати всі екстрені та оперативні служби", - вказав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "з’ясовуються всі обставини цієї трагедії".

Обов’язково відповімо на цей російський удар. І не менш важливо, щоб партнери теж доповнювали наші справедливі кінетичні відповіді своїми кроками в тиску на росію та підтримці України

- наголосив Зеленський.

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки рф в Печенігах подвоїлася18.08.26, 10:59 • 1762 перегляди

Юлія Шрамко

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