Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки рф в Печенігах подвоїлася
Київ • УНН
Кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби.
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки рф в Печенігах у Харківській області зросла до 17 людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.
Кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей
З його слів, "на місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби". Усім надається необхідна допомога, додав він.
Доповнення
Раніше було відомо про 10 загиблих та 8 постраждалих через ракетну атаку рф на Печеніги у Харківській області.
У Харківській обласній прокуратурі вказали, що, за даними слідства, 18 серпня близько 08:40 російські військові завдали удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Попередньо, ворог застосував дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".
Пошкоджено магазини, кафе, автомобілі.