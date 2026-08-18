Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки рф в Печенігах подвоїлася

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки рф в Печенігах у Харківській області зросла до 17 людей, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.

Кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей - написав Синєгубов.

З його слів, "на місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби". Усім надається необхідна допомога, додав він.

Доповнення

Раніше було відомо про 10 загиблих та 8 постраждалих через ракетну атаку рф на Печеніги у Харківській області.

У Харківській обласній прокуратурі вказали, що, за даними слідства, 18 серпня близько 08:40 російські військові завдали удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Попередньо, ворог застосував дві малогабаритні крилаті ракети "Бандероль".

Пошкоджено магазини, кафе, автомобілі.