Количество пострадавших в результате ракетной атаки рф в Печенегах удвоилось

Количество пострадавших в результате ракетной атаки рф в Печенегах Харьковской области возросло до 17 человек, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Количество пострадавших в результате атаки в Печенегах возросло до 17 человек - написал Синегубов.

По его словам, "на месте работают бригады медиков и другие экстренные службы". Всем оказывается необходимая помощь, добавил он.

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Ранее было известно о 10 погибших и 8 пострадавших в результате ракетной атаки рф на Печенеги в Харьковской области.

В Харьковской областной прокуратуре указали, что, по данным следствия, 18 августа около 08:40 российские военные нанесли удар по поселку Печенеги Чугуевского района. Предварительно, враг применил две малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль".

Повреждены магазины, кафе, автомобили.