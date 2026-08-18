Количество пострадавших в результате ракетной атаки рф в Печенегах удвоилось
Киев • УНН
Количество пострадавших в результате атаки в Печенегах возросло до 17 человек. На месте работают бригады медиков и другие экстренные службы.
Количество пострадавших в результате ракетной атаки рф в Печенегах Харьковской области возросло до 17 человек, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Количество пострадавших в результате атаки в Печенегах возросло до 17 человек
По его словам, "на месте работают бригады медиков и другие экстренные службы". Всем оказывается необходимая помощь, добавил он.
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Ранее было известно о 10 погибших и 8 пострадавших в результате ракетной атаки рф на Печенеги в Харьковской области.
В Харьковской областной прокуратуре указали, что, по данным следствия, 18 августа около 08:40 российские военные нанесли удар по поселку Печенеги Чугуевского района. Предварительно, враг применил две малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль".
Повреждены магазины, кафе, автомобили.