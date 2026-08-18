"Обязательно ответим" - Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на оживлённый перекрёсток в Печенегах и показал последствия
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по оживлённому перекрёстку в Печенегах Харьковской области, в результате которой погибли 10 человек. Он пообещал обязательный ответ на этот удар.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку на оживлённый перекрёсток в Печенегах Харьковской области, в результате которой погибли 10 человек, показал последствия, отметив, что "обязательно ответим на этот российский удар", пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром россияне жестоко ударили по оживлённому перекрёстку в Печенегах Харьковской области — там, где расположены почта и магазины, а вокруг — только жилые дома. На данный момент известно о десяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. Многие люди ранены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасатели уже ликвидировали пожар, на месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы", — отметил Зеленский в соцсетях.
По его словам, "выясняются все обстоятельства этой трагедии".
Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнёры также дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами по усилению давления на россию и поддержке Украины
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