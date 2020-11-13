Россия направила в Нагорный Карабах восемь самолетов с техникой и военными
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Восемь самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил России сегодня вылетели в зону конфликта в Нагорном Карабахе для участия в миротворческой операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает УНН.
“Воздушные суда доставят на аэродром в Армению более 10 большегрузных автомобилей повышенной проходимости и средства материально-технического обеспечения, а также свыше 100 военнослужащих. Координацию действий по выполнению миротворческих задач и мониторингу обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта в круглосуточном режиме осуществляет Национальный центр управлений обороной Российской Федерации”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что РФ для организации миротворческой операции установлены прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
В Минобороны РФ также уточнили, что в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент России в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.
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Как ранее сообщал УНН, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будет развернуто около 2 тыс. российских миротворцев, транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ России. Россия, имеющая на территории Армении военную базу, отправила в Нагорный Карабах уже не менее 20 самолетов с военными.
После подписания премьером Армении Николом Пашиняном заявления о прекращении огня, десятки людей ворвались в здание правительства и парламента страны. Армянская оппозиция намерена отправить Пашиняна в отставку и аннулировать соглашение по Карабаху.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил участие его страны в урегулировании ситуации в Карабахе.