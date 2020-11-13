Росія направила в Нагірний Карабах вісім літаків з технікою і військовими

“Повітряні судна доставлять на аеродром до Вірменії більше 10 великовантажних автомобілів підвищеної прохідності і засоби матеріально-технічного забезпечення, а також понад 100 військовослужбовців. Координацію дій щодо виконання миротворчих завдань і моніторингу обстановки в зоні нагірно-карабахського конфлікту в цілодобовому режимі здійснює Національний центр управлінь обороною Російської Федерації”, — йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що РФ для організації миротворчої операції встановлені прямі канали зв’язку з генеральними штабами збройних сил Азербайджану і Вірменії.

У Міноборони РФ також уточнили, що в зоні нагірно-карабахського конфлікту розгортається миротворчий контингент Росії в кількості 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Основу російського контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу РФ.

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Як раніше повідомляв УНН, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін зробили заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада. Згідно з документом, підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, буде розгорнуто близько 2 тис. російських миротворців, транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. Росія, що має на території Вірменії військову базу, відправила в Нагорний Карабах вже не менше 20 літаків з військовими.

Після підписання прем’єром Вірменії Ніколом Пашіняном заяви про припинення вогню, десятки людей увірвалися в будівлю уряду і парламенту країни. Вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що крім російських миротворців в Карабасі будуть ще й турецькі . Згодом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підтвердив участь його країни у врегулюванні ситуації в Карабасі.