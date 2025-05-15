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Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
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Роль МИД рф тявкать из москвы: Тихий об личных выпадах захаровой в адрес Зеленского

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Спикер МИД Украины Георгий Тихий ответил на личные выпады Захаровой в адрес Зеленского, заявив, что роль российского ведомства - лишь гавкать из москвы.

Роль МИД рф тявкать из москвы: Тихий об личных выпадах захаровой в адрес Зеленского

Спикер МИД Украины Георгий Тихий в ответ на личные выпады спикера МИД россии марии захаровой в адрес Президента Владимира Зеленского заявил, что роль российского ведомства лаять из москвы. Уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем, передает УНН.

Вместо того чтобы путин приехал на встречу с Президентом Владимиром Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, мы слышим из россии только личные оскорбления украинского Президента. Уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российский МИД - их роль заключается в том, чтобы лаять из москвы

- заявил Тихий.

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина15.05.25, 13:49 • 7796 просмотров

Контекст

Президент Владимир Зеленский прибыв в столицу Турции Анкару заявил, что уровень делегации рф похож на бутафорский, тогда как украинская делегация представлена на высоком уровне.

Представитель министерства иностранных дел мария захарова назвала Зеленского бутафорным и клоуном в ответ на его заявления о составе делегации рф в Стамбуле.

российский диктатор владимир путин не будет принимать участие в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Bloomberg отмечало, что перспективы достижения прорыва в мирных переговорах между Украиной и рф стали еще менее определенными, из-за того, что президент россии владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня и сам будет отсутствовать.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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