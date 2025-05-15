Роль МЗС рф гавкати з москви: Тихий про особисті випади захарової на адресу Зеленського
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий відповів на особисті випади захарової на адресу Зеленського, заявивши, що роль російського відомства - лише гавкати з москви.
Речник МЗС України Георгій Тихий у відповідь на особисті випади речниці мзс росії марії захарової на адресу Президента Володимира Зеленського заявив, що роль російського відомства гавкати з москви. Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом, передає УНН.
Замість того, щоб путін приїхав на зустріч із Президентом Володимиром Зеленським у Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни та відновлення миру, ми чуємо з росії лише особисті образи українського Президента. Вже не вперше російське зовнішньополітичне відомство стає посміховиськом. Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське МЗС - їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з москви
Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна15.05.25, 13:49 • 11271 перегляд
Контекст
Президент Володимир Зеленський прибувши до столиці Туреччини Анкари заявив, що рівень делегації рф схожий на бутафорський, тоді як українська делегація представлена на високому рівні.
Представник міністерства закордонних справ марія захарова назвала Зеленського бутафорним та клоуном у відповідь на його заяви про склад делегації рф у Стамбулі.
російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.
Bloomberg зазначало, що перспективи досягнення прориву в мирних переговорах між Україною і рф стали ще менш визначеними, через те, що президент росії володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня і сам буде відсутнім.