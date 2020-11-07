Рост заболеваемости на COVID-19 в Украине и лидерство Байдена на выборах в США - главные события ночи

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в ближайшие дни ожидается 10 тыс. инфицированных коронавирусом за сутки, а также “жесткий карантин выходного дня”.

Стоит отметить, что по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, в Украине фиксировали 440 тыс. случаев COVID-19. Тогда за сутки было выявлено 9721 инфицированных.

Министр добавил, что в больницах с COVID-19 на данный момент находится более 27 тыс. человек. В частности, Степанов отчитался, что в медучреждениях Украины уже почти 20 тысяч коек с подведенным кислородом.

Выборы президента США: Байден опережает, Трамп не согласен

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября. Байден опережает президента США Дональда Трампа как по результатам всенародного голосования, так и по более важным показателям — числу голосов в Коллегии выборщиков, которая и определит победителя. Так, по данным Associated Press относительно подсчета голосов, пока Байден имеет 264 голоса в Коллегии выборщиков, Трамп — 214.

Для победы кандидатам в президенты США необходимо получить 270 голосов выборщиков. Одним из ключевых штатов в настоящее время является Пенсильвания, где по данным CNN, по состоянию на утро 7 ноября, у Байдена получилось заручиться поддержкой уже 3 334 451 избирателей (49,6%), когда у Трампа — 3 307 321 (49,2%). При этом обработано 96% бюллетеней. Таким образом отрыв демократа составляет уже 27 130 голосов. Байден начал опережать Трампа в Пенсильвании по количеству отданных в его пользу голосов только в пятницу утром.

Следует отметить, что Верховный суд США удовлетворил требование отделения Республиканской партии Пенсильвании и принял изолировать в штате бюллетени, которые пришли после дня выборов.

В свою очередь, Трамп уже успел назвать неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда.

Коронавирус в мире

Несмотря на противоэпидемические мероприятия во Франции был зафиксирован антирекорд по количеству инфицированных за сутки. Общее число выявленных случаев заражений коронавирусом во Франции приближается к отметке в 1,66 миллиона. По этому показателю Франция занимает первое место в Европе.

Всего, по состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, заразились уже более 49,2 млн человек. Странами-лидерами с наибольшим уровнем распространения коронавируса остаются США, Индия, Бразилия, Россия, а также Франция, Испания, Аргентина, Великобритания и Колумбия.

В частности, вечером пятницы в ВОЗ отчитались о количестве новых заражений коронавируса в мире. Так, по данным организации, за сутки с 5 по 6 ноября количество инфицированных выросло на 581 679 случаев. Это рекорд с начала пандемии.