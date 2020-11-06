У лікарнях з COVID-19 перебуває понад 27 тисяч людей — Степанов

“Чому ми б’ємо на сполох стосовно кількості захворілих? Тому що в нашій країні 13-14% від кількості захворілих потрапляє до лікарень. На сьогоднішній ранок (6 листопада — ред.) у лікарнях перебуває 27 114 людей. Це з підтвердженим тестом або з підозрою на COVID-19, з клінічною картиною, через яку необхідно цю людину госпіталізувати”, — зазначив міністр.

Також міністр зазначив, що виділено вже 52 тисячі ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

“Ми вважаємо, що ми можемо ще додати до 22-23 тисяч ліжок максимум. Тобто, загальна кількість ліжок, які можуть бути виділені під COVID — 75 тисяч ліжок”, — відзначив Степанов.

Зазначимо, що Степанов заявив, що найближчими днями очікується 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, а також буде введений “жорсткий карантин вихідного дня”.

Нагадаємо, що станом на 6 листопада, в Україні вже 440 тис. випадків COVID-19, за добу — 9 721.

Додамо, що до “червоної” зони карантину потрапили 13 обласних центрів.