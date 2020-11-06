В больницах с COVID-19 находится более 27 тыс. человек - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на утро 6 ноября в больницах Украины с подтвержденным тестом или с подозрением на COVID-19 находится 27 114 человек. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Почему мы бьем тревогу по количеству заболевших? Потому что в нашей стране 13-14% от количества заболевших попадает в больницы. На сегодняшнее утро (6 ноября — ред.) в больницах находится 27 114 человек. Это с подтвержденным тестом или с подозрением на COVID-19 с клинической картиной, по которой необходимо этого человека госпитализировать”, — отметил министр.
Также министр отметил, что выделено уже 52 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
“Мы считаем, что мы можем еще добавить до 22-23 тысяч коек максимум. То есть, общее количество коек, которые могут быть выделены под COVID — 75 тыс. коек”, — отметил Степанов.
Отметим, что Степанов заявил, что в ближайшие дни ожидается 10 тысяч инфицированных коронавирусом за сутки, а также будет введен “жесткий карантин выходного дня”.
Напомним, что по состоянию на 6 ноября, в Украине уже 440 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 9721.
Добавим, что в “красной” зоны карантина попали 13 областных центров.