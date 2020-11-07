Ріст захворюванності на COVID-19 в Україні та лідерство Байдена на виборах у США - головні події ночі

Коронавірус в Україні

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що найближчими днями очікується 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, а також “жорсткий карантин вихідного дня”.

Зауважимо, що станом на ранок п'ятниці, 6 листопада, в Україні фіксували 440 тис. випадків COVID-19. Тоді за добу було виявлено 9 721 інфікованих.

Міністр додав, що у лікарнях з COVID-19 наразі перебуває понад 27 тисяч людей. Зокрема, Степанов відзвітував, що в медзакладах України вже майже 20 тисяч ліжок з підведеним киснем.

Вибори президента США: Байден випереджає, Трамп не погоджується

У США триває підрахунок голосів на президентських виборах, які відбулися 3 листопада. Байден випереджає чинного президента США Дональда Трампа як за результатами всенародного голосування, так і за більш важливим показником - числом голосів в Колегії виборців, яка і визначить переможця. Так, за даними Associated Press щодо підрахунку голосів, наразі Байден має 264 голоси в Колегії виборців, Трамп — 214.

Для перемоги кандидатам в президенти США необхідно отримати 270 голосів вибірників. Одним з ключових штатів наразі є Пенсильванія, де за даними CNN, станом на ранок 7 листопада, у Байдена вийшло заручитись підтримкою вже 3 334 451 виборців (49,6%), коли у Трампа - 3 307 321 (49,2%). При цьому опрацьовано 96% бюлетенів. Таким чином відрив демократа становить вже 27 130 голосів. Байден почав випереджати Трампа в Пенсільванії за кількістю відданих на його користь голосів лише в п'ятницю вранці.

Слід зазначити, що Верховний суд США задовольнив вимогу відділення Республіканської партії Пенсільванії і ухвалив ізолювати в штаті бюлетені, які прийшли після дня виборів.

Своєю чергою, Трамп вже встиг назвати неправомірними заяви Байдена про перемогу до рішення суду.

Коронавірус у світі

Попри протиепідемічні заходи у Франції був зафіксований антирекорд щодо кількості інфікованих за добу. Загальне число виявлених випадків заражень коронавірусом у Франції наближається до позначки в 1,66 мільйона. За цим показником Франція посідає перше місце в Європі.

Загалом, станом на ранок суботи у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 49,2 млн осіб. Країнами-лідерами з найбільшим рівнем поширення коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія, Росія, а також Франція, Іспанія, Аргентина, Велика Британія та Колумбія.

Зокрема, ввечері п'ятниці у ВООЗ відзвітували про кількість нових заражень коронавірусом у світі. Так, за даними організації, за добу з 5 по 6 листопада кількість інфікованих зросла на 581 679 випадків. Це рекорд з початку пандемії.