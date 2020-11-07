Пандемія: кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 49 млн

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Станом на ранок суботи у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 49,2 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 49 247 980 людей, з них одужало 32 424 725. Кількість померлих зросла до 1 241 981.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 732 947), Індія (8 411 724), Бразилія (5 631 181), Росія (1 720 063), а також Франція (1 709 716), Іспанія (1 328 832), Аргентина (1 228 814), Велика Британія (1 149 791) та Колумбія (1 127 733).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (236 064), Бразилії (162 015), Індії (124 985) та Мексиці (94 323).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 440 188 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 125 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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