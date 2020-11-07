Пандемия: количество больных COVID-19 в мире превысило 49 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 49,2 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 49 247 980 человек, из них выздоровели 32 424 725. Количество умерших возросло до 1 241 981.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 732 947), Индия (8 411 724), Бразилия (5 631 181), Россия (1 720 063), а также Франция (1 709 716), Испания (1 328 832), Аргентина (1 228 814), Великобритания (1 149 791) и Колумбия (1 127 733).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (236 064), Бразилии (162 015), Индии (124 985) и Мексике (94 323).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 440 188 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8125 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.