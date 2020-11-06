В Україні вже майже 20 тисяч ліжок з підведеним киснем — Степанов

“Якщо взяти початок епідемії, то в нас було теоретично готово 12 тисяч ліжок і 3,5 тисячі ліжок з киснем. На сьогоднішній день 19909 ліжок із підведеним киснем”, — зазначив міністр.

Також міністр зазначив, що до кінця листопада повинно бути 42 тисячі ліжок з підведеним киснем.

Додамо, що станом на 3 листопада повідомлялось про 18,5 тисяч ліжок із підведеним киснем в українських лікарнях.

Зазначимо, що Степанов заявив, що найближчими днями очікується 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу, а також буде введений “жорсткий карантин вихідного дня”.



Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 440 188 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 125 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.