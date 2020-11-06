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В Украине уже почти 20 тысяч коек с подведенным кислородом - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Украине более 19,9 тыс. коек с подведенным кислородом, или таких, которые оборудованы кислородным концентратором. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

“Если взять начало эпидемии, то у нас было теоретически было готово 12 тысяч коек и 3,5 тысячи коек с кислородом. На сегодняшний день 19 909 коек с подведенным кислородом”, — отметил министр.

Также министр отметил, что до конца ноября должно быть 42 тыс. коек с подведенным кислородом.

Добавим, что по состоянию на 3 ноября сообщалось про 18 500 коек с подведенным кислородом в украинских больницах.

Отметим, что Степанов заявил, что в ближайшие дни ожидается 10 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки, а также будет введен “жесткий карантин выходного дня”.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 440 188 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8125 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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