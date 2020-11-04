МОЗ: у лікарнях в Україні вже 18,5 тис. ліжок з підведеним киснем

“Міністерство охорони здоров'я, в свою чергу, розгортає додаткові ліжка. Ми збільшуємо кількість ліжок з централізованим підведеним киснем. Контролюємо цю ситуацію в регіонах. На початку епідемії в нас було приблизно 3,5 тисячі ліжок з підведеним киснем, а на початку вересня — 8 800. Ну а на вчорашній день вже 18,5 тисячі ліжок з підведеним киснем. Ми надалі будемо їх збільшувати. У нас є чітке розуміння, щодо максимальних можливостей збільшення кількості ліжок. Ми повинні цю кількість довести протягом одного місяця до не менше ніж 40 тисяч”, - заявив міністр.

Нагадаємо, що вчора в парламенті Степанов заявив, що на додаткові лікарняні ліжка держава виділила ще понад 5 млрд гривень.



