На додаткові лікарняні ліжка держава виділила ще понад 5 млрд гривень - Степанов

За словами міністра, зараз в Україні є 52 тисячі лікарняних ліжок, передбачених для госпіталізації хворих на COVID-19, але це всього 30% від всієї кількості ліжок по країні. Тому медична система працює над збільшенням кількості лікарняних ліжок "ще на кілька десятків тисяч", на які держава виділила 5,3 млрд гривень.

"З них 572 млн грн передано у регіони для обладнання киснем. На сьогодні кількість ліжок з киснем становить майже 18 тис. До середини листопада кількість ліжок з киснем буде збільшено до 26 тис., а до кінця місяця - до 40 тис. ліжок. Всі лікарні є у комунальній власності і належать місцевим громадам. І МОЗ від самого початку епідемії поставило завдання лікарням збільшувати кількість ліжок з підведеним киснем", - заявив Степанов.

Міністр додав, що ресурс лікарняних ліжок в Україні, тим не менш, є обмеженим, тому у разі заповненості їх на 100%, медикам доведеться застосовувати активацію протоколів "медичного сортування".

"І це буде означати, що наша медична система не витримала. Фактично, це буде катастрофа", - зазначив глава МОЗ.

Як повідомляв раніше УНН, в Україні на 8:30 3 листопада зафіксовано вже 411 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у майже 9 тисяч.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що повний локдаун в Україні введуть, коли кількість хворих на COVID-19 на добу сягатиме 20 тис. осіб.