На дополнительные больничные койки государство выделило еще более 5 млрд гривен - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Для оборудования дополнительными больничными койками в рамках борьбы с пандемией COVID-19 государство выделило 5,3 миллиарда гривен, об этом в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
По словам министра, сейчас в Украине 52 тысячи больничных коек, предусмотренных для госпитализации больных COVID-19, но это всего 30% от всего количества коек по стране. Поэтому медицинская система работает над увеличением количества больничных коек "еще на несколько десятков тысяч", на которые государство выделило 5,3 млрд гривен.
"Из них 572 млн грн передано в регионы для оборудования кислородом. На сегодня количество коек с кислородом составляет почти 18 тыс. К середине ноября количество коек с кислородом будет увеличено до 26 тыс., а к концу месяца - до 40 тыс. коек. Все больницы являются в коммунальной собственности и принадлежат местным общинам. И Минздрав с самого начала эпидемии поставил задачу больницам увеличивать количество коек с подведенным кислородом", - заявил Степанов.
Министр добавил, что ресурс больничных коек в Украине, тем не менее, ограничен, поэтому в случае заполненности их на 100%, медикам придется применять активацию протоколов "медицинской сортировки".
"И это будет означать, что наша медицинская система не выдержала. Фактически, это будет катастрофа", - отметил глава Минздрава.
Как сообщал ранее УНН, в Украине на 8:30 3 ноября зафиксировано уже 411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в почти 9 тыс.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что полный локдаун в Украине введут, когда количество больных COVID-19 за сутки достигнет 20 тыс. человек.