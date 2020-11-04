Минздрав: в больницах в Украине уже 18,5 тыс. коек с подведенным кислородом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. По состоянию на вчера, 3 ноября, в украинских больницах работают 18,5 тысячи коек с подведенным кислородом, а в течение месяца планируется довести это количество до 40 тысяч. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Министерство здравоохранения, в свою очередь, разворачивает дополнительные кровати. Мы увеличиваем количество коек с централизованным подведенным кислородом. Контролируем эту ситуацию в регионах. В начале эпидемии у нас было примерно 3,5 тысячи коек с подведенным кислородом, а в начале сентября - 8 800. Ну а на вчерашний день уже 18,5 тысячи коек с подведенным кислородом. Мы в дальнейшем будем их увеличивать. У нас есть четкое понимание, относительно максимальных возможностей увеличения количества коек. Мы должны это количество довести в течение одного месяца до не менее 40 тысяч", - заявил министр.
Напомним, что вчера в парламенте Степанов заявил, что на дополнительные больничные койки государство выделило еще более 5 млрд гривен.